Beirut, incendio nella zona del porto: nessuna vittima (Di giovedì 10 settembre 2020) Un enorme incendio è scoppiato all’ingresso del porto di Beirut, in Libano. Le fiamme, divampate all’interno di un magazzino contenente pneumatici e oli, hanno avviluppato la zona circostante. Al momento, come conferma il capo della protezione civile, non ci sono vittime. L’incidente porta inevitabilmente alla mente la catastrofe del 4 agosto scorso, quando un’esplosione, sempre nella stessa zona, ha provocato la morte di 192 persone con 6.5000 persone ferite. Ignote al momento le ragioni dell’incendio, che fortunatamente non sembra aver arrecato danni alla zona. Intanto i cittadini sono stati invitati a lasciare la zona dall’esercito, che lavora per domare le fiamme ed evacuare il ... Leggi su italiasera

