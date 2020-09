Beirut: gigantesco incendio al porto, un mese dopo le esplosioni – Il video (Di giovedì 10 settembre 2020) Un enorme incendio è divampato al porto di Beirut, un mese dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso che hanno distrutto il centro della città, in Libano, provocando almeno 170 morti e migliaia di feriti. September 10, 2020 Al momento le cause restano sconosciute, mentre dalle immagini è possibile vedere altissime colonne di fumo nero e fiamme che si alzano nei cieli della capitale libanese. September 10, 2020 «porto di #Beirut adesso», twitta Imad Bazzi, esperto di advocacy e docente universitario, postando un video dell’incendio e dei vigili del fuoco che «stanno lottando per controllare il fuoco. Guardate il camion, ha le foto di 10 dei loro ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : #Beirut, gigantesco incendio al porto. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso #ANSA - TrdDiary : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, gigantesco incendio al porto. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso #ANSA - GabryIonesc2 : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, gigantesco incendio al porto. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso #ANSA - aranciaverde : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, gigantesco incendio al porto. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso #ANSA - MARESITAS : RT @Agenzia_Ansa: #Beirut, gigantesco incendio al porto. Dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto scorso #ANSA -