Beirut brucia di nuovo: gigantesco incendio al porto (Video) (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Beirut è senza pace, brucia ancora dopo le devastanti esplosioni che un mese fa ha sventrato il porto e la parte della città ad esso limitrofa. Un enorme incendio è improvvisamente divampato nello stesso luogo teatro della tragedia avvenuta lo scorso 4 agosto che ha provocato quasi 200 morti. Gigantesche fiamme e un’alta colonna di fumo nero si sono alzate d’un tratto nei cieli della capitale del Libano, come si vede dai Video pubblicati sui social. Stando a quanto riferito in una nota dell’esercito libanese, il fuoco avrebbe devastato un magazzino dove sono stoccati pneumatici di automobili e olio per motori. Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. ... Leggi su ilprimatonazionale

