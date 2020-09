Beffa del governo sui migranti, ora cerca altre navi-quarantena. E Rampelli fa a pezzi Lamorgese (Di giovedì 10 settembre 2020) Il governo cerca altre navi da destinare alla quarantena dei migranti che sbarcano via mare e anche di quelli che arrivano via terra. Come si legge sull’Ansa, lo prevede un nuovo bando «per la formazione di un elenco di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria funzionali all’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti». migranti, il bando per le navi-quarantena Le navi devono essere conformi alle prescrizioni sanitarie indicate dal ministero della Salute ed essere in grado di raggiungere, «entro le 24 ore successive alla sottoscrizione del contratto di noleggio, le coste della Sicilia, della Calabria, della Sardegna o del Friuli Venezia Giulia o ... Leggi su secoloditalia

davidealgebris : Bonafede lascia ai domiciliari il 50% dei Mafiosi aveva liberato. Onesti in carcere e Mafiosi a casa. L'Italia del… - paolaokaasan : RT @napam_51: IENA RIDENS,IL KOMPAGNO DISTRUTTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA DEL LAZIO E NON SOLO:FA ACQUISTI INCAUTI DI PRODOTTI FANTASMA CON I… - ilGiannisigG : RT @napam_51: IENA RIDENS,IL KOMPAGNO DISTRUTTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA DEL LAZIO E NON SOLO:FA ACQUISTI INCAUTI DI PRODOTTI FANTASMA CON I… - laura_maffi : DOPO IL DANNO, LA BEFFA! 18 MLN di Mascherine-Pannolino INUTILIZZABILI x 8,1 MLN Una volta consegnate agli operat… - noitre32 : RT @napam_51: IENA RIDENS,IL KOMPAGNO DISTRUTTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA DEL LAZIO E NON SOLO:FA ACQUISTI INCAUTI DI PRODOTTI FANTASMA CON I… -

Ultime Notizie dalla rete : Beffa del Rimborsi Alitalia, ancora troppi ritardi. Mdc: "La beffa del numero a pagamento" Il Salvagente In Italia se non hai nulla di intestato sei più ricco di tanti, almeno ti danno il reddito di cittadinanza

. Vi sembra strano quanto appena affermato? Beh, sappiate che non è lo è per niente. In Italia ogni anno vengono scovati dalla Guardia di Finanza parecchi nullatenenti che invece, ovviamente, sono pie ...

Contestata l’Arena Farnesina, Anec: “Aggiudicazione del XV non regolare”

Annunciata come l’evento dell’estate visto il ricco cartellone (“cinema, musica, teatro, reading, incontri, dibattiti, mostre di arte e fotografia e il mondo del gusto dello Chef Andy Luotto”), preced ...

. Vi sembra strano quanto appena affermato? Beh, sappiate che non è lo è per niente. In Italia ogni anno vengono scovati dalla Guardia di Finanza parecchi nullatenenti che invece, ovviamente, sono pie ...Annunciata come l’evento dell’estate visto il ricco cartellone (“cinema, musica, teatro, reading, incontri, dibattiti, mostre di arte e fotografia e il mondo del gusto dello Chef Andy Luotto”), preced ...