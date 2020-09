Beautiful, anticipazioni 12 settembre: è il giorno delle nozze di Hope e Thomas (Di giovedì 10 settembre 2020) Sabato 12 settembre 2020 torna in onda con un nuovo appuntamento la soap Beautiful. Spazio alle vicende di Thomas e Hope a partire dalle 13:45 su Canale 5, in una puntata dove non mancheranno le emozioni. Sarà arrivato il giorno delle nozze tra la figlia di Brooke e Forrester jr. Nonostante i dubbi che l’hanno assalita a poche ore dalla cerimonia, Hope sarà più che mai convinta ad andare fino in fondo per amore del piccolo Douglas. Vediamo nel dettaglio cosa riserverà la nuova puntata. Beautiful, anticipazioni: è il giorno delle nozze di Hope Il gran giorno tanto desiderato da ... Leggi su tutto.tv

