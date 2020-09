Beatrice Valli a Mattino Cinque con i chili in più: “Dobbiamo dedicarci prima al bambino” (Foto) (Di giovedì 10 settembre 2020) Beatrice Valli in collegamento con Mattino Cinque dopo avere mostrato i chili in più posando in intimo è pronta a spiegare il perché di questa scelta, ancora una volta il suo messaggio (Foto). Dopo Venezia 77 Beatrice Valli continua ad essere l’influencer che mostra i chili in più del dopo gravidanza e ancora una volta il suo messaggio è rivolto a tutte le donne, ripete che bisogna amarsi nonostante i cambiamenti del corpo, che non contano i chili in più ma tutto il resto. Per la Valli non è certo la taglia a definire una donna. Il messaggio è chiaro ma era già chiaro prima, a parte lo scivolone del meme con ... Leggi su ultimenotizieflash

