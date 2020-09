Beatrice di York trasloca a Nottingham Cottage, dove abitavano Harry e Meghan (Di giovedì 10 settembre 2020) I 32 anni di Beatrice di York sfoglia la gallery Finalmente le cose si stanno mettendo al meglio per Beatrice di York. L’anno di difficoltà e delusioni appena trascorso – dallo scandalo del padre Andrea al lockdown per il Covid, che l’aveva costretta a rimandare nuovamente le sue nozze – sta facendo strada a un periodo senza dubbio più felice per la principessa. Beatrice è riuscita a sposarsi, anche se davanti a un pugno di invitati, si è concessa un paio di mini lune di miele e ora pensa ... Leggi su iodonna

