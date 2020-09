Bce tira dritto anche col supereuro Meno forte il tonfo del Pil nel 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) “Un forte rimbalzo dell'economia dell'area dell’euro” nel terzo trimestre che spinge la Bce a migliorare le stime di crescita del Pil dell'eurozona per quest’anno (da un calo del 9,7% previsto a giugno all’odierno -8%) anche se “il livello dell'attività rimanga ben al di sotto di quelli antecedenti la pandemia di coronavirus e le prospettive restino fortemente incerte". Quindi rimane la "necessità di un ampio grado di stimolo monetario per sostenere la ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine”. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

