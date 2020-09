Bce: lascia tassi invariati (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Il Consiglio direttivo della Bce ha lasciato i tassi invariati. Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento e quelli sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,50%. Lo rende noto il Consiglio direttivo al termine della riunione. Il Consiglio direttivo si aspetta che i tassi di interesse chiavi della Bce "restino ai livelli attuali o inferiori fino a quando le prospettive di inflazione non convergeranno in modo robusto a un livello sufficientemente vicino, ma inferiore, al 2% entro il suo orizzonte di proiezione". Leggi su liberoquotidiano

