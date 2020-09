Bce: Lagarde, 'stimoli monetari restano necessari, mantenuta politica accomodante' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Resta necessario un ampio stimolo monetario per sostenere la ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi nel medio termine. Pertanto, abbiamo deciso di riconfermare il nostro orientamento accomodante di politica monetaria". Ad affermarlo, al termine della riunione del Consiglio direttivo, è il presidente della Bce, Christine Lagarde. Leggi su liberoquotidiano

