Bce: Lagarde, 'rivisto al rialzo pil per 2020 a -8%, +5% in 2021 e +3,2% in 2022' (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Il pil nell'area dell'euro dovrebbe registrare un calo dell'8% nel 2020", in rialzo rispetto alle stime precedenti. "Nel 2021 il pil dovrebbe crescere del 5% e del 3,2% nel 2022", sostanzialmente in linea con le stime precedenti. Ad annunciare le nuove stime della Bce è il presidente Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo. Leggi su liberoquotidiano

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Le informazioni raccolte dalla nostra ultima riunione di politica monetaria a luglio suggeriscono un forte rimbalzo dell'attività economica nell'area dell'euro e sostanzia ...

Lagarde, Pil eurozona 2020 rivisto in meglio a -8%

(ANSA) - ROMA, 10 SET - La Bce rivede in meglio le stime di crescita dell'Eurozona per quest'anno a -8% da -8,7% stimato a giugno. Quindi +5% nel 2021 e +3,2% nel 2022. Lo ha annunciato la presidente ...

