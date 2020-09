Bce: Lagarde, ‘forte rimbalzo economia area euro, resta sotto livello pre covid’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Le informazioni raccolte dalla nostra ultima riunione di politica monetaria a luglio suggeriscono un forte rimbalzo dell’attività economica nell’area dell’euro e sostanzialmente in linea con le aspettative precedenti, sebbene il livello di attività rimanga ben al di sotto dei livelli prevalenti prima della pandemia di coronavirus (Covid-19)”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde al termine del Consiglio direttivo della Bce. “Mentre l’attività nel settore manifatturiero ha continuato a migliorare, lo slancio nel settore dei servizi è leggermente rallentato di recente”, osserva Lagarde. “Sulla ripresa pesa una certa ... Leggi su calcioweb.eu

