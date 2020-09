**Bce: in area euro verso notevole peggioramento mercato lavoro, disoccupazione al 9,5% in 2021** (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Sebbene la disoccupazione sia aumentata negli ultimi mesi meno di quanto previsto dalle proiezioni di giugno 2020, la situazione del mercato del lavoro dovrebbe peggiorare notevolmente". E' quanto rileva la Bce nelle proiezioni diffuse oggi in occasione del Consiglio direttivo. "L'aumento del tasso di disoccupazione nel secondo trimestre - si sottolinea - è stato significativamente inferiore alle attese, mentre il calo dell'occupazione nominale è stato solo leggermente inferiore alle attese". La Bce spiegando il fenomeno sottolinea che "alcuni lavoratori che hanno perso il lavoro sono stati classificati come 'inattivi' date le ridotte opportunità di ricerca di lavoro durante il lockdown. Inoltre, una riduzione delle opportunità ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : #Bce, #Lagarde: 'Economia area euro rimane sotto livello pre-#Covid' - infoiteconomia : Bce: Lagarde conferma, 'inflazione area euro a +0,3 in 2020, +1% in 2021' - infoiteconomia : Bce, Lagarde: 'Economia area euro rimane sotto livello pre-Covid' - valentinadigrav : RT @Adnkronos: #Bce, #Lagarde: 'Economia area euro rimane sotto livello pre-#Covid' - GiuseppeGuerin1 : RT @ItaCooperativa: #Pil area euro @ecb rivede stime al rialzo nel 2020 -8%, 2021 +5%, 2022 +3,2% -