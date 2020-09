BCE conferma aiuti a economia. Nessuna preoccupazione su euro (Di giovedì 10 settembre 2020) La BCE conferma tutti i suoi piani di stimolo e rivede al rialzo le stime di crescita, ma l’incertezza continua a dominare lo scenario di riferimento, a causa degli effetti della pandemia. “L’eurozona necessita ancora di un ampio stimolo monetario”, ha spiegato la Presidente della BCE, Christine Lagarde, in conferenza stampa. La BCE – ha aggiunto – è “pronta ad usare tutti gli strumenti” a sua disposizione ed “è molto probabile” che verrà usata l’intera dotazione del PEPP, il piano di acquisto attività approntato contro la pandemia. Le decisioni L’eurotower oggi ha confermato tutti i tassi di interesse dell’eurozona, quello sulle aste di rifinanziamento principale a zero e quello sui depositi ... Leggi su quifinanza

