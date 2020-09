Bayer Leverkusen, la divertente presentazione di Schick: “Chic” (VIDEO) (Di giovedì 10 settembre 2020) Patrik Schick è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen e saluta così la Roma, che lo ha considerato come un esubero. L’attaccante ceco è dunque approdato alle Aspirine, che gli hanno riservato un’accoglienza molto divertente, ideando un VIDEO di presentazione che gioca con un artificio linguistico sulla pronuncia del cognome del centravanti. Ecco in alto il VIDEO di presentazione di Schick al Bayer. Leggi su sportface

