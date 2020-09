Battery 2030+ - Il piano europeo di sviluppo per le batterie elettriche entra nel vivo (Di giovedì 10 settembre 2020) entra nel vivo Battery 2030+, il programma di ricerca a lungo termine con cui lUnione Europea punta a colmare il divario con i produttori asiatici sulle batterie del futuro, comprese quelle destinate alla mobilità elettrica. A inizio settembre sono stati avviati alcuni progetti, sostenuti da fondi comunitari (40,5 milioni di euro del piano strategico Horizon Europe) e focalizzati su differenti aspetti delle tecnologie relative agli accumulatori. Lobiettivo comune è quello di concepire nuove batterie che siano in grado di immagazzinare più energia, abbiano una vita più lunga e siano più sicure e più rispettose dell'ambiente a confronto con quelle odierne. Il coordinamento dei lavori avviene in Svezia, nelluniversità di ... Leggi su quattroruote

