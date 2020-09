Barcellona, Messi è tornato: l’argentino si allena anche durante il giorno di riposo (Di giovedì 10 settembre 2020) Barcellona, Messi è tornato: l’argentino si allena anche durante il giorno di riposo. Seduta individuale per La Pulce Lionel Messi vuole assolutamente riprendersi il Barcellona. L’attaccante argentino – come riportato da Radio Marca -, si è allenato anche durante il giorno di riposo concesso dal nuovo tecnico Ronald Koeman. La Pulce ha deciso di allenarsi alla Ciutat Esportiva effettuando una seduta individuale: Messi vuole assolutamente tornare al meglio in vista della prossima stagione. Leo è tornato, almeno per il momento, e vuole ... Leggi su calcionews24

