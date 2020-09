Barcellona, fissate le elezioni per la presidenza. Le ultime (Di giovedì 10 settembre 2020) Il Barcellona ha fissato le elezioni per decretare il successore di Josep Maria Bartomeu. Le ultime in casa blaugrana Il Barcellona ha fissato le elezioni per decretare il nuovo presidente blaugrana che sostituirà Josep Maria Bartomeu, finito al centro di un polverone mediatico a seguito dell’annuncio (poi ritrattato) di Lionel Messi di voler lasciare il club. Le votazioni si terranno il 20 e il 21 marzo 2021 in diverse località a causa dell’emergenza Coronavirus, evitando così assembramenti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona fissate Barcellona, elezioni presidenziali fissate per il 20 e 21 marzo. Si terranno in diverse sedi TUTTO mercato WEB Luis Suarez-Juventus, giallo passaporto. E l'offerta Juve per Morata...

Luis Suarez resta vicino alla Juventus (anche se il catalano Sport parla di qualche dubbio per il Pistolero e l'ombra dell'Atletico Madrid che si è palesata): con i bianconeri l'attaccante uruguagio h ...

MotoGP | Rossi spegne le voci sul ritiro

Il mondo delle due ruote si era allarmato per la fuga di indiscrezioni di questa settimana. Voci che riguardavano Valentino Rossi e il suo futuro in MotoGP. Secondo quanto proveniva dalla Germania, in ...

Luis Suarez resta vicino alla Juventus (anche se il catalano Sport parla di qualche dubbio per il Pistolero e l'ombra dell'Atletico Madrid che si è palesata): con i bianconeri l'attaccante uruguagio h ...Il mondo delle due ruote si era allarmato per la fuga di indiscrezioni di questa settimana. Voci che riguardavano Valentino Rossi e il suo futuro in MotoGP. Secondo quanto proveniva dalla Germania, in ...