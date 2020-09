Barbara D’Urso, splendida a 63 anni: senza trucco e in accappatoio – Foto (Di giovedì 10 settembre 2020) Barbara D’Urso, 63 anni e non sentirli: alle 6.30 del mattino, appena sveglia, scatta un selfie senza trucco ed è assolutamente splendida, Foto. Barbara D’Urso scatta un selfie alle 6.30 del mattino ed è assolutamente splendida. A 63 anni, appena sveglia, senza trucco e in accapattoio, la conduttrice di Pomeriggio 5 incanta i fans … L'articolo Barbara D’Urso, splendida a 63 anni: senza trucco e in accappatoio – Foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

