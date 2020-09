Banca Carige, perfeziona accordo per cessione crediti Gruppo Messina (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Banca Carige assieme ad AMCO, Marinvest e Ignazio Messina & Co. (Gruppo Messina) hanno perfezionato gli accordi di risanamento del Gruppo Messina. Una condizione necessaria affinchè Banca Carige potesse cedere in via definitiva una parte dei crediti vantati nei confronti del Gruppo Messina ad AMCO per un valore lordo complessivo (GBV) al 30 giugno 2020 di 324,3 milioni. La Newco Ro.Ro. Italia, controllata da Marinvest (52%) e dal Gruppo Messina (48%), si è accollata la restante esposizione di Carige vantata nei confronti del Gruppo Messina e ... Leggi su quifinanza

