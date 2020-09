Bale, il Real Madrid disposto a tutto: si offre di pagare mezzo stipendio pur di liberarsene (Di giovedì 10 settembre 2020) Gareth Bale e il Real Madrid sempre più distanti, o almeno questo sperano i vertici dirigenziali blancos che sembrano arrivati all'estremo della pazienza tanto da poter accettare anche una condizione fino a poche settimane fa impensabile.Bale: il Real Madrid paga mezzo stipendio pur di mandarlo altrovecaption id="attachment 846409" align="alignnone" width="665" Gareth Bale (getty images)/captionChe la situazione tra Bale e il club di Madrid fosse ormai ai minimi storici era ben noto, ma che il Real facesse un passo come questo proprio era inatteso. Infatti, arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte dell'esterno gallese e delle intenzioni della società. Come scrive il ... Leggi su itasportpress

