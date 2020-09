Badante arrestata: ha cercato di uccidere un anziano con liquido per auto (Di giovedì 10 settembre 2020) Una Badante di origine peruviana è stata arrestata dalla polizia di Torino con l’accusa di tentato omicidio ai danni dell’anziano per cui lavorava. Qualche tempo fa una Badante peruviana di 46 anni ha accompagnato il suo datore di lavoro, un anziano di 88 anni, in ospedale. L’uomo stava molto male poiché aveva bevuto del liquido … Leggi su viagginews

