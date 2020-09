Azzolina Orgogliosa: “Mai Successo Prima d’Ora che Tutti i Supplenti Siano Nominati Prima dell’Avvio delle Lezioni” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Mai accaduto che Tutti i Supplenti venissero Nominati Prima dell’inizio dell’anno” lo annuncia in maniera soddisfatta il Ministro Azzolina durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo anno scolastico. “Ci sono due step ora – afferma il Ministro – la nomina dei Supplenti a cui non diamo cattedre in ruolo che avverrà questo fine settimana e siamo sui 60mila posti, una parte di questi posti con il concorso di ottobre andranno poi di ruolo. Poi c’è un secondo step e riguarda l’assunzione dei 70mila in più che verranno fatte dai dirigenti scolastici” Leggi su youreduaction

ROMA – “In soli due mesi abbiamo reperito 2,5 milioni di banchi nuovi. Alcuni di questi banchi sono stati già distribuiti, continueremo in tutto il mese di settembre. Il programma di consegne finirà e ...

