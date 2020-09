Aveva Trascinato il Figlio Morto per 17 Giorni, Ora L’Orca Thlequah è di Nuovo Mamma (Di giovedì 10 settembre 2020) La commovente storia dell’orca Thlequah, nel 2018 era diventata nota per aver portato sul muso il corpo del Figlio Morto per 1600 chilometri prima lasciarlo andare, ora è stata avvistata mentre nuotava con un Nuovo piccolo. Nell’estate del 2018 l’esemplare di orca di nome Tahlequah (o J35) era diventata nota perché osservata in una commovente agonia che l’Aveva resa nota in tutto il mondo. Il cetaceo infatti Aveva perso il piccolo solo dopo 30 minuti dopo il parto, ma non avendone accettato la morte ne Aveva Trascinato il cadavere attraverso il muso per 17 Giorni in 1600 km di viaggio prima di lasciarlo finalmente cadere negli abissi. Questa storia era stata esempio di come i mammiferi marini ... Leggi su youreduaction

