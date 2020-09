Avellino, movida e Covid: doppia ordinanza del sindaco Festa (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Stretta del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, per regolare la movida in città. doppia ordinanza firmata in serata. Ordinanze in vigore fino al prossimo 30 settembre. “Fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, con decorrenza immediata e sino al 30 settembre 2020 per le giornate di venerdì, sabato e domenica su tutto il territorio comunale: a) dalle ore 21.00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie ... Leggi su anteprima24

Avellino – mascherina obbligatoria nei luoghi della movida

Avellino - Con nuova ordinanza, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto l’obbligo perentorio di indossare correttamente il dispositivo di protezione dalle 20 alle 6 del mattino in questo fi ...

