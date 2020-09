Avellino, accelerata dell’Empoli per Parisi: in arrivo due rinforzi da Livorno (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Fabiano Parisi è prossimo a vestire la maglia dell’Empoli. L’Avellino avrebbe accettato l’offerta di circa mezzo milione di euro. L’esterno di Serino, salvo colpi di scena, dovrebbe rimanere in Irpinia con la formula del prestito. Nel frattempo da Livorno sono in arrivo due rinforzi per il tecnico Piero Braglia. Il primo è il centrocampista Santo D’Angelo nell’ultima stagione al Potenza. Il secondo rinforzo è Agostino Rizzo già visto in Irpinia nell’ultima stagione. Entrambi arriveranno all’ombra del Partenio con la formula del prestito. In giornata è attesa la fumata bianca con l’arrivo in città del procuratore Lara ... Leggi su anteprima24

Per Zappacosta si tratterebbe di un ritorno a Bergamo: lì ha giocato in due occasioni tra il 2011 e il 2015, collezionando in totale 29 presenze e 3 gol (in mezzo i tre anni ad Avellino). Nelle ultime ...

Avellino calcio, Forte e Rocchi: “Non potevamo rifiutare Avellino, qui si respira passione”

In attesa di piazzare qualche altro colpo in entrata, l’Avellino ha presentato i primi due rinforzi ufficiali: il portiere Francesco Forte e il difensore Gabriele Rocchi. Forte ha detto: “Non ci ho pe ...

