Autismo: apre a Monza il primo supermercato autism friendly (Di giovedì 10 settembre 2020) Bambini autistici: i consigli sfoglia la gallery A Monza apre oggi 10 settembre 2020 il primo supermercato autism friendly, pensato per lei persone con autismo (ma viene voglia di andarci anche a chi non ha l’autismo, a chi delle luci accecanti e dei rumori assordanti di certi centri commerciali non ne può proprio più): luci soffuse, niente volumi spacca orecchie della musica diffusa, priorità alle casse, personale formato sulla ... Leggi su iodonna

Centro Autistico Avellino. Il silenzio della politica più assordante delle parole. ALAIA: Tanti candidati ma nessuna proposta.

Monza, il progetto di Coop Lombardia “Autism friendly”: ecco perchè è un esempio da seguire

E’ il primo supermercato d’Italia ad essere stato ideato e costruito per essere accessibile e fruibile anche da persone affette da disturbi dello spettro autistico e dai loro familiari: è la Coop di M ...

