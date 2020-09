Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19: la conferma ufficiale su Twitter (Di giovedì 10 settembre 2020) Arriva su Twitter la conferma ufficiale della positività di Aurelio De Laurentiis al Covid-19, il presidente del Napoli aveva partecipato a un'assemblea di Lega dove ha avuto un malore. Il Napoli Calcio ha confermato ufficialmente la positività al Covid-19 del Presidente Aurelio De Laurentiis con un breve comunicato diffuso via Twitter in cui si legge: "La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri". Repubblica rivela che ieri Aurelio De Laurentiis, nonostante alcuni sintomi riconducibili al ... Leggi su movieplayer

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - Corriere : ?? Il presidente del Napoli è positivo. Ieri ha partecipato all'assemblea di Lega - laziopress : Aurelio De Laurentiis e la moglie positivi al Covid-19: tampone effettuato martedì - Corriere : Ieri aveva già i sintomi della Covid e avrebbe giustificato l'evidente malessere dicendo di aver fatto indigestione… -