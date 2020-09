Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus: ieri era all’Assemblea della Lega Serie A (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020 – Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli ha contratto il Covid-19. A comunicare la notizia la società che in una nota spiega che l’imprenditore è risultato positivo «in seguito al tampone effettuato ieri». Desta preoccupazione e sta scatenato già qualche polemica il fatto che De Laurentiis proprio ieri si sia recato a Milano, all’hotel Hilton, per l’assemblea di Lega Serie A. Non è quindi escluso, anzi è assai probabile, che nelle prossime ore venga attivata la profilassi obbligatoria per tutti i dirigenti degli altri 19 club. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

