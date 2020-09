Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: il test nel giorno dell’assemblea della Lega Serie A (Di giovedì 10 settembre 2020) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è positivo al Covid-19. Lo comunica la società in una nota, spiegando che l’imprenditore è risultato positivo “in seguito al tampone effettuato ieri”. Ieri De Laurentiis era a Milano, all’hotel Hilton, per l’assemblea di Lega Serie A: una successione di eventi che ha già scatenato le polemiche. Con ogni probabilità ora tutti i presidenti e dirigenti degli altri 19 club dovranno sottoporsi alla profilassi obbligatoria ed eventualmente entrare in quarantena. L'articolo Aurelio de Laurentiis è positivo al Covid: il test nel giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano

