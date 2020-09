Aumento stipendio colf e badanti: importo e quanto spetta. Il nuovo CCNL (Di giovedì 10 settembre 2020) I lavorati domestici occupati in Italia sono circa 2 milioni: ce lo dicono gli ultimi studi del Censis e dell’Istat, ma l’Inps ci ricorda anche che non arrivano al milione i lavoratori di questo settore, regolarmente assunti dalle famiglie italiane. Ebbene, su questo quadro non così confortante, a breve interverrà il nuovo contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori domestici come colf e badanti. E ad esso bisognerà fare riferimento se si vorrà far lavorare una persona nella propria casa, ma in modo cristallino. Vediamo dunque più nel dettaglio quali saranno le novità a partire dalla data citata. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sugli orari silenzio condominio, quali sono e come rispettarli, ... Leggi su termometropolitico

moneypuntoit : ?? Colf e badanti: patente di qualità per avere l'aumento dello stipendio. Come ottenerla ?? - SplendorSolis00 : RT @5dancingis: @SplendorSolis00 Sarebbe normale pensare che l'abbiano già, non dico ingabbiata, ma almeno licenziata. Invece, le avranno d… - BeppeCrema : @GDF Chissà se sono associati di Confindustria... 'Nessun aumento di stipendio' ma un nuovo yacht si! - 5dancingis : @SplendorSolis00 Sarebbe normale pensare che l'abbiano già, non dico ingabbiata, ma almeno licenziata. Invece, le a… - Silvia_Fidelia : @inthehobbithole Forse hanno dovuto giustificare l’aumento di stipendio rispetto ai tuoi colleghi pari grado con un… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento stipendio Sindaci, aumenta lo stipendio nei comuni piccoli. Il decreto del Viminale Firenze Post Dal Parlamento ai Comuni: quanto costa davvero la politica italiana?

* Orizzonti Politici è un Think Tank di giovani studenti nel campo della politica e dell’economia. Nato nel 2018 dall’idea di quattro studenti dell’Università Bocconi, oggi conta più di 40 collaborato ...

Speciale difesa: Argentina, presidente Fernandez esorta la polizia a sospendere la protesta e annuncia aumenti salariali

Buenos Aires, 10 set 13:15 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è intervenuto nella notte per cercare di porre fine alla dura protesta che la polizia della provincia di ...

* Orizzonti Politici è un Think Tank di giovani studenti nel campo della politica e dell’economia. Nato nel 2018 dall’idea di quattro studenti dell’Università Bocconi, oggi conta più di 40 collaborato ...Buenos Aires, 10 set 13:15 - (Agenzia Nova) - Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è intervenuto nella notte per cercare di porre fine alla dura protesta che la polizia della provincia di ...