Attore di Smallville, rivela una tragica notizia: ha un cancro (Di giovedì 10 settembre 2020) Questo articolo . Una notizia sconvolge gli amanti delle serie televisive, poichè un Attore di Smallville ha scoperto di avere un cancro. Ecco tutte le informazioni. Gli amanti della serie televisiva Smallville rimarranno sicuramente sconvolti dalla notizia data da uno degli attori protagonisti Michael Rosenbaum, che ha annunciato di avere un cancro. Questo telefilm è stato molto apprezzato … Leggi su youmovies

imlostinhiseyes : Lucifer che dice a Pierce, ovvero Tom Welling attore di Smallville, che ognuno ha la propria criptonite è stato il… - Josephinebtvs : Ho appena letto che l'attore che interpretava Lex Luthor in #smallville ha il cancro. Non ci voglio credere!! -

Ultime Notizie dalla rete : Attore Smallville

TVSerial

Spiacevoli notizie per i fan di Michael Rosenbaum, conosciuto per il ruolo di Lex Luthor nella serie televisiva Smallville. Durante il suo podcast, Inside of You with Michael Rosenbaum, l’attore ha sv ...Brutte notizie arrivano da Smallville: a Michael Rosenbaum, l'attore che tutti i fan ricordano per aver interpretato Lex Luthor nella serie cult con Tom Welling, è infatti recentemente stato diagnosti ...