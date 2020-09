Attacco terroristico in un ristorante della Somalia: 3 morti (Di giovedì 10 settembre 2020) Feroce Attacco terroristico in Somalia: kamikaze si fanno esplodere in un ristorante nella città di Mogadiscio, 3 morti e molti feriti gravi. La cronaca estera torna, purtroppo, a parlarci di morti. In Somalia, nelle ultime, feroce Attacco terroristico in un ristorante della città di Mogadiscio. Un uomo, un vero e proprio criminale in attività di kamikaze, si è fatto esplodere dinanzi a decine di persone. Al momento dell’esplosione hanno persone la vita tre persone. Tra di loro c’è anche un bambino. Molti i feriti, sette di loro in condizioni gravissime, portati, poi, in ospedale dalle autorità competenti intervenute sul posto. A rilasciare le prime ... Leggi su bloglive

