Atalanta, Gomez può restare: ore decisive per il futuro del Papu (Di giovedì 10 settembre 2020) Atalanta, Gomez può restare: ore decisive per il futuro del Papu, l’attaccante argentino è orientato verso il no all’Al-Nassr «No, grazie». Al momento sembra essere questa la risposta che il Papu Gomez potrebbe dare all’Al Nassr: la società araba – si legge su TuttoMercatoWeb.com – ha fretta di chiudere l’operazione, ma il numero 10 nerazzurro sembra essere orientato verso il no. Il giocatore vuole rimanere anche per questioni personali, magari con un rinnovo e un adeguamento dell’ingaggio nelle prossime settimane. Il Papu riflette, ma può restare a Bergamo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

