AstraZeneca: vaccino ancora possibile entro l’anno. Riprenderemo le sperimentazioni (Di giovedì 10 settembre 2020) vaccino sì, vaccino no. Dopo lo stop alle sperimentazioni per la reazione anomala di un volontario non tutto è perduto. Il vaccino potrebbe ancora essere disponibile entro l’anno. Lo ha detto il ceo di AstraZeneca Pascal Soriot alla stampa britannica. Il rimedio al coronavirus che tutto il mondo aspetta potrebbe arrivare comunque entro dicembre o all’inizio del prossimo anno. Nonostante l’interruzione dei trial clinici dopo il possibile effetto collaterale registrato in un volontario in Gran Bretagna. Interruzioni fisiologiche secondo il colosso farmaceutico che si è aggiudicato i diritti di produzione. AstraZeneca: vaccino ancora ... Leggi su secoloditalia

Agenzia_Ansa : #AstraZeneca sospende temporaneamente i test sul vaccino contro il coronavirus che sta sviluppando con l'Università… - Corriere : Era il vaccino sul quale puntava l’Italia per avere le prime dosi entro la fine del 2020 - repubblica : Coronavirus nel mondo, stop alla sperimentazione del vaccino di AstraZeneca: 'Reazione anomala' [aggiornamento dell… - insomniac39012 : RT @piersar62: La sospensione dei test del #vaccino di #AstraZeneca per una reazione avversa (infiammazione spinale), porta ad un inquietan… - Enki2270 : RT @CesareSacchetti: Nel frattempo, i media italiani hanno ignorato questa notizia. Il vaccino russo ha avuto zero effetti collaterali dop… -