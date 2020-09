Assaltano Postamat nel Foggiano: bottino di 10mila euro (Di giovedì 10 settembre 2020) FOGGIA - Ammonta a circa 10mila euro il bottino di un assalto allo sportello automatico dell'ufficio postale che si trova in via Aldo Moro a San Marco La Catola, nel Foggiano. Ad agire - secondo la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

FOGGIA - Ammonta a circa 10mila euro il bottino di un assalto allo sportello automatico dell'ufficio postale che si trova in via Aldo Moro a San Marco La Catola, nel Foggiano. Ad agire - secondo la ricostruzione dei carabinieri - è stata una banda composta da almeno quattro persone.