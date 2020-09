Arriva Pac-Man Geo: la mitica icona gialla su smartphone come Pokémon GO (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche chi non è strettamente appassionato di videogiochi avrà sentito parlare almeno una volta di Pokémon GO. L’app in realtà aumentata è divenuta infatti ben presto un vero e proprio fenomeno, dando il via a tutta una serie di produzioni sulla stessa lunghezza d’onda. Esperienze da gaming in mobile come Pac-Man Geo, titolo appena annunciato da Bandai Namco in collaborazione con Google Maps, e dedicato naturalmente alla celebre icona gialla dei videogiochi. Ora pronta a reinventarsi per il mercato da touch screen. Per stessa ammissione del team di sviluppo, l’obiettivo di Pac-Man Geo è quello di portare tutti i videogiocatori ad esplorare il mondo reale nei panni di Pac-Man, veracissima e amatissima pallina gialla che dal 1980 ad oggi non ha solo ... Leggi su optimagazine

mr_pac : RT @mr_pac: @MedBunker @VacciniRIV Ripetiamolo che, secondo me, NON arriva subito: 'Già NORMALMENTE ma in gravidanza *a maggior ragione*, b… - mr_pac : @MedBunker @VacciniRIV Ripetiamolo che, secondo me, NON arriva subito: 'Già NORMALMENTE ma in gravidanza *a maggior… - mr_pac : @DinoGiarrusso La ripeto e con piacere perché secondo me NON arriva subito: 'Sarebbe come distrugger le viti e impe… - mr_pac : @Psicoadvisor1 Mostrateli. :) E che siano evidenze scientifiche SOLIDE da fonti autorevoli, imparziali e verificabi… - mr_pac : @hossu_ovidiu @CTAMELLINI @Monicanpl Ripetiamola, che secondo me non è arrivata: 'Allora dovrebbe essere così anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Pac Arriva Pac-Man Geo: la mitica icona gialla come Pokémon GO OptiMagazine Cesare Battisti, dopo lo sciopero della fame, la riduzione della pena

Ieri Cesare Battisti ha annunciato di aver cominciato lo sciopero della fame. L’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo ha inviato una lettera al suo l’avvocato Davide Steccanella: “Avendo ...

I Gorillaz annunciano un nuovo singolo insieme a Robert Smith dei Cure

Per il sesto capitolo della serie “Song Machine”, i Gorillaz hanno annunciato un nuovo singolo in collaborazione con Robert Smith dei Cure (le canzoni più famose). Un tweet per ufficializzare l’arrivo ...

