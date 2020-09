Archeologia: scheletri di decine di mammut gitanti trovati nel cantiere del futuro aeroporto a Città del Messico (Di giovedì 10 settembre 2020) Importante scoperta archeologica in Brasile: i resti di dozzine di giganti mammut estinti e di altri scheletri di creature preistoriche sono stati trovati a Zumpango, all’estremità settentrionale di Città del Messico. I reperti sono stati ritrovati in una zona che si trova su un antico letto di lago e dove doveva essere costruito un nuovo aeroporto. Le autorità hanno garantito un’attenta sorveglianza al fine di preservare e tutelare i preziosi resti affinché possano essere conservati durante i lavori sull’aeroporto, che il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha promesso sarà inaugurato nel marzo 2022. Gli esperti ritengono che i mammut siano stati attratti nell’area dal cibo e ... Leggi su meteoweb.eu

