Apple mette nuovi ostacoli a chi gioca a Fortnite (Di giovedì 10 settembre 2020) (Foto: Epic Games)Continua la battaglia tra Apple e Epic Games. Dopo la causa intentata dall’azienda sviluppatrice del celebre videogioco Fortnite nei confronti del gigante di Cupertino, Apple ha pensato di rispondere con una nuova azione legale e di beffare ulteriormente il rivale bloccando dall’11 settembre il login “Accedi con Apple” per gli utenti di Epic Games. Lo scontro è iniziato circa un mese fa. Il 13 agosto Apple ha rimosso Fortnite dal suo App Store accusando Epic Games di aver infranto le regole dopo aver introdotto un nuovo sistema di pagamenti interno al videogioco che bypassava le commissioni del 30% imposte per regolamento dalla Mela. Immediatamente Epic Games ha fatto causa a Apple sostenendo che le regole applicate ... Leggi su wired

La casa di Cupertino sospenderà dall'11 settembre la possibilità di utilizzare la funzione "Accedi con Apple" per fare login. Occorre rispolverare Id e password Continua la battaglia tra Apple e Epic ...

Apple va al contrattacco di Epic Games: Epic ha sfruttato in questi anni l'ecosistema Apple più di ogni altro sviluppatore e ha guadagnato milioni di dollari. La rottura dell'accordo firmato ha portat ...

