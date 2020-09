Appena uscito dai domiciliari ruba un furgone e pubblica il video su YouTube: denunciato il trapper romano Gallagher (Di giovedì 10 settembre 2020) Una bravata, poi postata su YouTube, gli è costata una denuncia. Il trapper romano Gallagher era Appena uscito dagli arresti domiciliari, passati nella sua casa nel quartiere Parioli. Il 23enne, all’anagrafe Gabriele Magi, era stato arrestato insieme a un altro trapper, Traffik, con l’accusa di furto degli smartphone a due fan, avvenuto nei pressi della stazione Termini nel febbraio scorso. LEGGI ANCHE: Roma, prima la rapina nella sala slot poi l’inseguimento folle nelle strade della Capitale: lasciano il bottino e fuggono, è caccia alla banda A luglio Gabriele, dopo che gli erano stati revocati i domiciliari, è andato a Latina per passare l’estate e lì ha pensato bene di fare una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Appena uscito dai domiciliari ruba un furgone e pubblica il video su YouTube: denunciato il trapper romano Gallagher - SantiXVI : Più elegante kolarov che sembra appena uscito dall’alkatraz con due rumene - Thai_Max69 : Mi è appena uscito un tik tok di una twitterina soffoco - KiraJJL : non hanno davvero niente da fare per noi in classe, sono appena uscito dalla classe mezz'ora prima - a_saba78 : @danisetta @artdielle @Einaudieditore @destinograzia @diamiladi @tafudany1 @MollyBloom82 @MondoDiVersi @DemoFranca… -

Ultime Notizie dalla rete : Appena uscito Appena uscito dai domiciliari ruba un furgone e pubblica il video su YouTube: denunciato il trapper romano Gallagher Il Corriere della Città L’editoria che sostiene autori emergenti: 3 nuovi libri in uscita da “EdiSud Salerno”

La collana Lib(E)ro della casa editrice EdiSud Salerno si arricchisce di altri tre volumi, appena pubblicati in formato cartaceo, tutti al femminile. Dopo aver venduto, sul sito web della storica casa ...

Termina con una manciata di minuti l’avventura in viola di Agudelo: ecco la sua prossima destinazione

L’avventura di Kevin Agudelo alla Fiorentina termina qua dopo appena tre presenze in campionato raccolte in pochissimi minuti da subentrato. L’ex centrocampista colombiano del Genoa tornerà alla casa ...

La collana Lib(E)ro della casa editrice EdiSud Salerno si arricchisce di altri tre volumi, appena pubblicati in formato cartaceo, tutti al femminile. Dopo aver venduto, sul sito web della storica casa ...L’avventura di Kevin Agudelo alla Fiorentina termina qua dopo appena tre presenze in campionato raccolte in pochissimi minuti da subentrato. L’ex centrocampista colombiano del Genoa tornerà alla casa ...