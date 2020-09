Antonella Elia e il ricordo straziante dell’amico scomparso | FOTO (Di giovedì 10 settembre 2020) Antonella Elia ha ricordato un suo caro amico scomparso. La showgirl ha omaggiato una persona con cui ha condiviso tanti anni della sua vita e della sua carriera Antonella Elia e il pubblico diviso Nel bene e nel male si parla spesso di Antonella Elia. Bisogna anche capire il perchè il pubblico è costantemente diviso … L'articolo Antonella Elia e il ricordo straziante dell’amico scomparso FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

GianluVaiPiano : @impazziscoO No ma io intendevo che ad Antonella Elia mancarono presto entrambi i genitori e infatti è sempre stata… - GianluVaiPiano : @impazziscoO Ad esempio come Antonella Elia che è una maleducata acida di merda - pietroaltana5 : @EliaAntonella @alfosignorini @pupoghinazzi Bravissima Antonella Elia te lo meriti il posto da presentatrice sei una grande - crabbyprugna : Come fa una come Antonella Elia, dopo le cazzate che ha detto e dove si è praticamente palesata come un umano di ba… - acquazuccherata : @falsegoddess_ secondo me avranno contato come vip quella d'estate perché c'erano Antonella Elia e Pietro e l'altra coppia -