Anticipazioni Uomini e Donne puntata 10 settembre: nuova lite Gemma-Nicola (Di giovedì 10 settembre 2020) Tra poche ore andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating-show di Canale 5 ha debuttato lunedì con la prima puntata della nuova stagione, in cui abbiamo visto Gemma fresca di lifting e uno studio del tutto rinnovato. Dalle Anticipazioni di oggi, sappiamo che la Galgani sarà ancora protagonista insieme e Nicola Vivarelli alias Sirius. Gemma conosce il sosia di Lorenzo Lamas, Nicola geloso Per la nuova edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha pensato di unire trono classico e trono over. La grande protagonista dell’over è sempre Gemma Galgani, che dopo essersi mostrata con il volto ... Leggi su tutto.tv

