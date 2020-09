Anpi indignata: “Simboli fascisti al mercato di Siena”. Ma sono quelli della Guardia Civil spagnola (Di giovedì 10 settembre 2020) Roma, 10 set – Se non ci fosse l’Anpi, dovremmo inventarla. Sarebbe un po’ come inventarsi “inequivocabili riferimenti al fascismo” rinvenendo in un mercato cittadino i simboli della Guardia Civil spagnola. La differenza, piuttosto sostanziale, è che nel primo caso parliamo di un’opzione burlesca: ci inventeremmo l’Anpi per non farci mancare una risata a denti stretti da Settimana Enigmistica, perché un po’ di umorismo grottesco ogni tanto ti risolleva le giornate. Nel secondo caso, invece, è tutto incredibilmente reale e già accaduto: i nuovi partigiani hanno sul serio denunciato la presenza di fasci littori in vendita al mercato di Siena. Così hanno infatti scritto in ... Leggi su ilprimatonazionale

