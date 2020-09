Anne Hathaway protagonista di Lockdown, film sulla pandemia di Doug Liman (Di giovedì 10 settembre 2020) Anne Hathaway si prepara a recitare in un film tristemente attuale, una commedia romantica ambientata a Londra e intitolata Lockdown, focus di Doug Liman sulla pandemia di coronavirus. Anne Hathaway sarà la protagonista di Lockdown, film sulla pandemia di coronavirus ambientato a Londra e diretto da Doug Liman. Mentre si prepara ad affiancare Tom Cruise in un imponente blockbuster ambientato e girato nello spazio, Doug Liman prepara un piccolo film low budget basato sulla una sceneggiatura di Steven Knigh. A quanto anticipato da ... Leggi su movieplayer

badtasteit : #AnneHathaway nel cast di #Lockdown, nuovo film di #DougLiman - rosilleri : RT @SerenaMatata: Anne Hathaway, Steven Knight e Cillian Murphy. Per me è sì anche se decidessero di sedersi a tavolino per una partita a M… - SerenaMatata : Anne Hathaway, Steven Knight e Cillian Murphy. Per me è sì anche se decidessero di sedersi a tavolino per una parti… - faithandfuture : Anne Hathaway, Steven Knight e Cillian Murphy potrebbero creare una sequenza in cui non fanno assolutamente nulla e… - lovinghaiilee : RT @Ilaria____7: Io ogni volta che vedo un film con Anne Hathaway #Oceans8 -

Ultime Notizie dalla rete : Anne Hathaway Anne Hathaway star di una commedia sulla pandemia diretta da Doug Liman: i dettagli Everyeye Cinema Anne Hathaway per Lockdown di Doug Liman

Mentre il prossimo film di Doug Liman sarà ambientato nello spazio e vedrà protagonista Tom Cruise, il regista è stato scelto per dirigere Lockdown, un nuovo progetto a basso budget che vede Anne Hath ...

Anne Hathaway nel cast di Lockdown, nuovo film di Doug Liman

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...

Mentre il prossimo film di Doug Liman sarà ambientato nello spazio e vedrà protagonista Tom Cruise, il regista è stato scelto per dirigere Lockdown, un nuovo progetto a basso budget che vede Anne Hath ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova ...