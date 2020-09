Annalisa look da Catwoman all’Arena di Verona: «Sei spaziale!» (Di giovedì 10 settembre 2020) I fan di Annalisa Scarrone, in arte solo Annalisa, sono in visibilio per il nuovo video del suo singolo “Tsunami“. Questo 2020 è stato ricco di sventure, ma per fortuna c’è qualcuno che con la sua musica riporta il sorriso. In questi giorni la cantante è stata protagonista dell’evento organizzato da RTL 102.5 all’Arena di Verona. Annalisa si è fatta conoscere partecipando ad Amici e da quel giorno la sua carriera è stata costellata di un successo dopo l’altro. Il suo fascino e la sua passione per la musica conquistano proprio tutti. A far battere il cuore è stato anche il suo ultimo post su Instagram. Leggi anche >> Paola Di Benedetto oggi, che stile in versione scout: la “freschezza” in shorts e calzini ... Leggi su urbanpost

parloamestessa : @beren117 @andreavianel @ellyesse Bravissima. Nel 2017 ha scritto e fatto approvare la riforma del regolamento di D… - lultimosguardo : RT @sophia23s1: Primo ascolto di Tsunami, testo veramente potente. Annalisa bellissima e mi piace tantissimo anche il look #SEATMusicAwa… - elebaromusica99 : @annalisa_mele Era stupenda???? adoro il suo look di questa sera, e secondo me era adatta per l'Eurovision???? ha ill… - naliemma4ever : RT @sophia23s1: Primo ascolto di Tsunami, testo veramente potente. Annalisa bellissima e mi piace tantissimo anche il look #SEATMusicAwa… - drunkharryx_ : RT @PaolaMenapace: Annalisa è sempre una certezza sia di voce che di look #SeatMusicAwards2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa look Seat Music Awards 2020, le pagelle della seconda serata Sky Tg24 Annalisa, la foto della copertina del nuovo album nasce dal servizio moda di Donna Moderna

Doppia copertina di Donna Moderna per Annalisa, protagonista del servizio di moda di questa settimana. Uno shooting così speciale che la cantante ha scelto uno degli scatti come cover del suo nuovo al ...

Michele Bravi cambia look, è biondo platino in coppia con Mika ai Seat Music Awards 2020

Michele Bravi sorprende tutti i suoi fan con un inedito cambio di look e si presenta biondo platino sul palco dei Seat Music Awards 2020. Il cantante ha sfoggiato la nuova chioma duettato con Mika sul ...

Doppia copertina di Donna Moderna per Annalisa, protagonista del servizio di moda di questa settimana. Uno shooting così speciale che la cantante ha scelto uno degli scatti come cover del suo nuovo al ...Michele Bravi sorprende tutti i suoi fan con un inedito cambio di look e si presenta biondo platino sul palco dei Seat Music Awards 2020. Il cantante ha sfoggiato la nuova chioma duettato con Mika sul ...