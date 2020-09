Anna Bolena morte, la scoperta che cambia tutto: “Enrico VIII stava per…” (Di giovedì 10 settembre 2020) La triste storia di Anna Bolena giustiziata per ordine di Enrico VIII ha riempito pagine di storia, è stata oggetto di film e serie tv e ha fatto viaggiare l’immaginazione collettiva. Una relazione passionale che avrebbe portato addirittura allo scisma tra la Chiesa Cattolica e quella Anglicana, ma che alla fine si è conclusa in tragedia. Una nuova scoperta, però, mette tutto in discussione e riscrive la storia. Anna Bolena e Enrico VIII, la storia d’amore che fa ancora parlare Enrico VIII ha innescato la separazione dell’Inghilterra da Roma e dalla Chiesa cattolica per sposare Anna Bolena, nel 1533. Ai tempi il sovrano era sposato con Caterina ... Leggi su velvetgossip

Elisabetta I nasceva oggi, 7 settembre nel 1533 a Greenwich. Figlia secondogenita del Re di Inghilterra Enrico VIII Tudor e di Anna Bolena. Un’enorme delusione per suo padre, il re, che aveva sposato ...

