Angela Chianello come un'influencer. E su Instagram si scatena (Di giovedì 10 settembre 2020) Angela Chianello è sbarcata su Instagram e nel giro di 48 ore ha raggiunto 174.000 follower. Ecco la sua biografia: "mamma a tempo pieno, amo la famiglia", siciliana di Palermo, bagnante della prima ora post lockdown a Mondello, divenuta celebre per aver detto: "Oggi a mmare. Bonciorno da Mondello. Non ce n'è coviddi, non ce n'è". Un passaggio a "Pomeriggio Cinque", tanti sulle pagine di trash televisivo e si sono spalancate le porte della cultura di Instagram, porto franco dove tutti possono parlare di tutto senza sapere niente di niente. L'account è @AngelaChianello real e si possono apprezzare balletti da tiktoker millenials o sfondoni linguistici come "oggi meLLone giallo", "oggi sCHampO". ... Leggi su iltempo

La sfida social tra Alberto Angela e la signora di “Non c’è ne Coviddi” per far “prevalere la cultura”

