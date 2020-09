Andrea Montovoli: Ecco Chi è la Sua Fidanzata! (Di giovedì 10 settembre 2020) Andrea Montovoli, l’attore ed ex gieffino, oggi 35enne, ha presentato ufficialmente la sua Fidanzata! Ecco chi è la fortunata che ha rapito il cuore del ragazzo. Andrea Montovoli, durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 4, lo aveva confessato a più riprese: la persona che gli mancava di più era la sua fidanzata, della quale però, per contro, non aveva mai rivelato l’identità. Finita la sua esperienza nel reality, dopo Alfonso Signorini anche Silvia Toffanin, la conduttrice di “Verissimo”, aveva provato a fargli sputare il rospo, ma nada, non solo Montovoli aveva tenuto la bocca cucita, ma in più aveva risposto che, quando si sarebbero sentiti pronti, ci avrebbero pensato loro a ... Leggi su gossipnews.tv

BITCHYFit : Andrea Montovoli svela l’identità della sua fidanzata misteriosa - StraNotizie : Andrea Montovoli svela l’identità della sua fidanzata misteriosa - IsaeChia : ‘#GfVip 4', #AndreaMontovoli esce (finalmente) allo scoperto con la fidanzata: ecco chi è la fortunata! (Foto) - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: GLI AUGURI DI ANDREA MONTOVOLI PER IL COMPLEANNO DELLA SUA “FUORI”, CHE SI CHIAMA ROBERTA… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Montovoli Grande Fratello Vip: Andrea Montovoli presenta la fidanzata SoloDonna Visualizza la copertura completa su Google News Chi è Roberta Fontana: curiosità sulla fidanzata di Andrea Montovoli

Andrea Montovoli ha svelato l'identità della sua dolce metà proprio in occasione del compleanno di lei: si tratta di Roberta Fontana.

Andrea Montovoli svela chi è la fidanzata misteriosa

Andrea Montovoli ha deciso di svelare l'identità della sua fidanzata rimasta finora segreta: il post pieno d'amore dell'ex gieffino Durante la sua esperienza nella casa del Gf Vip, il bell’Andrea Mont ...

Andrea Montovoli ha svelato l'identità della sua dolce metà proprio in occasione del compleanno di lei: si tratta di Roberta Fontana.Andrea Montovoli ha deciso di svelare l'identità della sua fidanzata rimasta finora segreta: il post pieno d'amore dell'ex gieffino Durante la sua esperienza nella casa del Gf Vip, il bell’Andrea Mont ...