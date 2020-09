Andrea Iannone si espone e risponde a Soleil: cosa ha detto (Di giovedì 10 settembre 2020) Andrea Iannone non è riuscito a rimanere inerme davanti alle dichiarazioni rese da Soleil Sorge in un’intervista pubblicata in questi giorni dal magazine Chi. Il campione di motociclismo che ha cercato sempre di rimanere lontano dal gossip, nonostante sia stato legato a due donne decisamente in vista, ha voluto mostrare il suo disagio nei confronti di tanto finto rumors. In una storia Instagram Andrea Iannone ha risposto indiretteamente a Soleli che su Chi ha parlato di lui come un uomo in cerca di visibilità e ha smentito il presunto flirt che è circolato sul loro conto nelle scorse settimane. Iannone ha manifestato tutto il suo stupore per le parole dette sul suo conto: “Da anni continuo a restare nel mio silenzio. Sono allibito da ciò che ... Leggi su quotidianpost

