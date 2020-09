Ancora scintille tra Belen e i paparazzi: "Prima la discussione furiosa, poi la guida veloce in auto" - (Di giovedì 10 settembre 2020) Francesca Galici Cresce la tensione tra Belen Rodriguez e i paparazzi: la showgirl Prima discute con loro e poi parte velocemente in auto, facendo desistere i fotografi preoccupati per la loro, e la sua, incolumità Belen Rodriguez è stanca. Dopo aver giocato per tutta l'estate, alimentando il gossip con frecciatine più o meno velate contro il suo ex marito, dopo la seconda separazione da Stefano De Martino. Dopo il brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi, chiuso appena qualche giorno dopo la foto che li immortala in un dolce bacio a Capri. Dopo le foto che la ritraggono con l'hairstylist Antonino Spinalbanese, giovane professionista della bellezza che lavora in uno dei saloni più alla moda di Milano. Dopo tutto questo, Belen ha ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scintille Ancora scintille in Comune Intervengono i poliziotti il Resto del Carlino Scuola di Beroide, scintille tra i genitori e il sindaco de Augustinis

Gli animi si accendono sulla mancanza di soluzioni alternative alla sede provvisoria di Morgnano e sulla perizia che ha decretato la chiusura del plesso. Bececco: "Commissione non ascoltata. Occorre s ...

Manifattura sud, il dibattito in Consiglio si apre a comitati e associazioni. Il sindaco: “Nessuna proposta ancora accettata”

Manifattura sud, parlano associazioni e comitati. È dedicata ai loro dubbi sul progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Coima Sgr la seduta del consiglio comunale aperto di oggi (8 settemb ...

